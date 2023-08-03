Тикнизян объяснил, почему пародировал празднование голов Дзюбы

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своих празднованиях голов

«Честно говоря, после того как я забиваю гол, ближайшие 5-10 секунд я не отвечаю за свои действия, потому что в этот момент испытываю чувство эйфории и просто не контролирую все, что я делаю. Это происходит искренне, откровенно, чисто

Даже, что касается празднования Артема Дзюбы, которое я пародировал. Это тоже я просто сделал спонтанно и потом думаю, а почему бы не повторять каждый раз, когда он делает результативное действие или я. Какое-то время я это делал, а потом подумал, что надо двигаться дальше. Не скажу, что придумал что-то свое, но просто отдался своим эмоциям», – сказал Тикнизян в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 3 игры за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.