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Сегодня, 12:37

Гранат о словах Медведевой про лидерство «Динамо»: «Бело-голубые будут конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» высказывание фигуристки Евгении Медведевой о том, что в ближайшие 5-10 лет бело-голубые станут лидерами РПЛ.

«По результатам «Динамо» уже можно считать одним из лидеров. И, судя по тому, как работает академия клуба, я тоже могу предположить, что в ближайшее время команда будет конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком». У красно-белых тоже хорошая молодежь», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23, набрав 32 очка в 18 матчах.

Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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