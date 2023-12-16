Гранат считает, что у «Динамо» есть все шансы бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы команды в чемпионской гонке по итогам первой части сезона и высказался об усилении состава команды.

«Есть ли у «Динамо» шансы на чемпионство? Судя по последним матчам, я считаю, что да. У команды есть все шансы побороться за чемпионство. Нужно ли для этого усиление состава? Конечно. Если команда собирается бороться за чемпионство, то усиление стопроцентно нужно в каждую линию. Чтобы и обойма была большая, и конкурентная среда была в команде», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Динамо» находятся на 3-м месте, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).