Гранат удивлен увольнению Бердыева из «Сочи»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Очень удивлен, что Бердыев покинул пост главного «Сочи». Несмотря на то, что были неубедительные матчи, «Сочи» обыграл двух лидеров чемпионата — ЦСКА и «Динамо». Понятно, что все хотят большего, но разница огромная между теми командами, которые обыграл «Сочи». Не знаю, может, что-то пошло не так. Получится ли у Хохлова? У Валерьевича есть опыт работы в РПЛ, тем более он поработал с Бердыевым. Хохлов знает о ситуации в команде. Надеюсь, у него все получится», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.