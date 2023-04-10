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Сегодня, 20:22

Гранат удивлен увольнению Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Очень удивлен, что Бердыев покинул пост главного «Сочи». Несмотря на то, что были неубедительные матчи, «Сочи» обыграл двух лидеров чемпионата — ЦСКА и «Динамо». Понятно, что все хотят большего, но разница огромная между теми командами, которые обыграл «Сочи». Не знаю, может, что-то пошло не так. Получится ли у Хохлова? У Валерьевича есть опыт работы в РПЛ, тем более он поработал с Бердыевым. Хохлов знает о ситуации в команде. Надеюсь, у него все получится», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-udivlen-chto-uvolili-berdy-eva-nadeyus-u-hohlova-vse-poluchitsya/
Владимир Гранат
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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