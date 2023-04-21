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Сегодня, 10:15

Гришин отреагировал на новость о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с Фернандесом, и захочет ли он вернуться в ЦСКА. Если у Марио есть такое желание, то, наверное, летом мы его увидим в команде. Но настоящую правду знает только Фернандес. Я думаю, что он нужен ЦСКА, потому что каждому тренеру нужен сильный игрок. Плюс Марио — легенда «армейцев».

Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге, возможно, Гайич может и на другой позиции играть. Это уже будет головная боль тренерского штаба. Но лучше иметь длинную скамейку и делать ротацию, чем совсем не иметь футболистов. Поэтому, если Фернандес вернется, то место найдется и Гайичу и Марио. Думаю, что возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.

 
Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-vozvrashenie-fernandesa-poradovalo-by-bolelshikov-cska-ved-on-legenda-kluba-naravne-s-akinfeevym-244971/
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
0
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