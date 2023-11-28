Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ.

«Чемпионская интрига еще никуда не делась. В начале сезона все и так говорили, что «Зенит» — это первый претендент на чемпионство. «Краснодар» испугался сам себя. Неплохо выступает «Динамо», но и четыре команды сзади тоже неплохо играют. Если в следующих матчах первая шестерка наберет максимальное количество очков, тогда нас ждет интересная вторая часть чемпионата. Во время зимней паузы будут трансферы. «Зенит» создает себе неплохой гандикап, но у петербуржцев впереди игра с «Локомотивом». РПЛ — интересный чемпионат, при хорошем раскладе шесть команд претендуют на чемпионство. Положа руку на сердце, «Зенит» — претендент номер один, но все это знали в начале сезона», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» (33 балла).

В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-krasnodar-ispugalsya-sam-sebya-no-chempionskaya-intriga-eshhe-nikuda-ne-delas/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Гришин
0
Читайте также
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Боржеса высказался о будущем футболиста в «Краснодаре»

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Крыльями Советов»