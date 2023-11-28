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Судейство

Сегодня, 16:13

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил перед голом Фернандо Костанцы на 32-й минуте, неназначенный пенальти на 45+1-й минуте игры, неудаление полузащитника Фернандо Костанцы на 49-й минуте встречи и назначенный пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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