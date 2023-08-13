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РПЛ

Сегодня, 12:21

Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев против «Сочи» в 4-м туре РПЛ.

«Я думаю, что у армейцев получится сегодня обыграть «Сочи», потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы. Плюс игра будет домашняя, у ЦСКА будет преимущество в виде своих болельщиков», — цитирует Гришина Metaratings.

ЦСКА на своем поле примет «Сочи» 13 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
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