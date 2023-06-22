Петржела уверен, что «Динамо» обязательно поднимется с Личкой

Чешский бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на назначение 45-летнего соотечественника Марцела Лички главным тренером «Динамо».

«Личка новый главный тренер «Динамо»? Давайте скрестим пальцы за него. Марцел — смелый человек. С ним «бело-голубые» обязательно поднимутся», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.