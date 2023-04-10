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Гришин: «И Карраскаль, и Медина немного просели, но они еще помогут ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что хавбеки московского клуба Хорхе Карраскаль и Хесус Медина начинали последние матчи на скамейке запасных.

«Тренер ЦСКА уже объяснил, почему Карраскаль и Медина оказываются на скамейке запасных. Это конкуренция. Но надо говорить и о том, что в матче против «Химок» Карраскаль вышел хорошо. Про Медину говорили, что у него горе в семье. Могли ли они сбавить требования к себе? Владимир Федотов — жесткий тренер, он не позволит футболистам тренироваться и играть спустя рукава. То, что он усадил Карраскаля, не выполняющего оборонительные требования в запас, говорит о том, что он не исполнял установку. И Карраскаль, и Медина немного просели, но они еще помогут команде», — цитирует Гришина Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец Карраскаль сыграл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, отметился шестью голами и шестью результативными передачами. На счету 25-летнего парагвайца Медины семь забитых мячей и пять результативных передач в 23 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/grishin-karraskal-i-medina-sidyat-v-zapase-tcska-oni/
Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Хесус Медина
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