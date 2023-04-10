Лепехин заявил, что российский футбол стал напоминать балет

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что из российского футбола уходит борьба.

«Я заметил, что мы как-то отошли от персональной опеки в защите. И перестали учить людей играть «по игроку». Никто не говорит, что надо отказываться от прогрессивных схем и тактик, футбол идет вперед. Но футболист оборонительного плана должен уметь играть с игроком, навязывать ему борьбу и, самое главное, выигрывать ее. У нас это отсутствует. Защитники больше «заточены» на начало атаки, чем на разрушение. Меня поражает, что всех это устраивает, радует. Раньше футболистам говорили: «Футбол — это не балет». Сейчас я вижу, что футбол хотят подвести к балету. Чтобы было меньше контактов, чтобы никто никого не трогал, зато все перемещались. Старый добрый футбол, в котором можно было вести мужскую борьбу, мы теряем», — приводит «РБ Спорт» слова экс-футболист.

Лепехин отметил, что в низших лигах жесткий футбол еще сохранился. Однако в школах, по его мнению, людей не готовят к тому, чтобы они вступали в борьбу, умели разрушать атаки соперников.