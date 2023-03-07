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Сегодня, 19:56

Гришин заявил, что Ондуа хорошо смотрелся в дубле ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, мог бы защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа усилить клуб РПЛ.

«Не могу точно сказать, усилил бы Ондуа клубы РПЛ. Но когда Гаэль играл за дубль, он смотрелся хорошо, но на тот момент в ЦСКА была высокая конкуренция. Тогда в основе играл Вернблум, Хонда выходил на поле. Наверное, поэтому он и уехал в Европу. Ждать ли его возвращения в Россию? Это зависит от его желания», — приводит слова Гришина RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.

В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1120456-grishin-ondua-rpl
Гаэль Ондуа
Футбол
РПЛ
ФК Ганновер
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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