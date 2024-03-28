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28 марта, 18:05

Грушевский: «Два сезона Федотова в ЦСКА создают ощущение большей стабильности, чем в предыдущие годы»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Владимира Федотова с армейским клубом.

В четверг, 28 марта, директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что слухи о продлении соглашения с 57-летним специалистом не соответствуют действительности. Контракт с тренером рассчитан еще на 1,5 года.

«Даже простая логика подсказывает, что это будет правильным решением. Успешный прошлый сезон — серебро и выигранный кубок — и в целом нынешний сезон при всех издержках говорят об этом. Команда претендует на призы, будет играть в полуфинале Пути РПЛ и, вероятно, пройдет в финал. На мой взгляд, Федотов и его команда успешно работают. Я знаю, что есть часть болельщиков ЦСКА, которые чем-то недовольны, но это классика жанра. Я же думаю, что ЦСКА на правильном пути. На мой взгляд, в целом ЦСКА определенную хорошую планку при Федотове держит. Хотя случаются сбои и осечки, но в любом случае последние два сезона явно создают ощущение гораздо большей стабильности и логичности происходящего, чем в предыдущие годы, когда у нас поменялось аж три тренера», — сказал Грушевский «СЭ».

В текущем сезоне ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 20 турах. При этом команда вышла в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграет с «Балтикой».

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В сезоне-2022/23 под его руководством клуб завоевал серебряные медали РПЛ и выиграл Кубок России.

(Савелий Максимцев)

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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