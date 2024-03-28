Кабеса ушел из «Сочи» и вернулся в Эквадор

Как стало известно «СЭ», 27-летний нападающий Алехандро Кабеса расстался с «Сочи» и вернулся в Эквадор, где будет выступать во второй лиге за футбольный клуб «9 октября».

Он вернулся на родину 25 марта, подписал контракт, а на следующий день приступил к тренировкам.

Сочинцы заявили форварда прошлой осенью. Тот разорвал контракт с «Эмелеком» из-за долгов по зарплате и ждал разрешения ФИФА выступать за другую команду.

Кабеса принял участие только в одном матче чемпионата России — провел на поле 11 минут в игре 18-го тура с «Оренбургом» (1:1).