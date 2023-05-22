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Сегодня, 19:25

Грушевский уверен, что ЦСКА выиграет серебро в чемпионате

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Шоумен и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал для «СЭ» поражение красно-синих в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

«Не смею утверждать, что ЦСКА заслуживал победы в дерби. Это был ничейный матч. Офсайд в двух отмененных в первом тайме голами под вопросом, — сказал Грушевский «СЭ». —Справедливости ради, наиболее сомнительный офсайд как раз у «Спартака». Счет 1:1 после первого тайма точно определял смысл происходившего на поле. А вот второй тайм стал таймом катастрофических судейских проколов, которые вылились в одиозный пенальти в пользу «Спартака» в конце основного времени. Но ничего трагического не произошло, кроме несправедливости с точки зрения судейского фактора».

Также Грушевский надеется, что ЦСКА выиграет Кубок России.

«Спартак» способен как показать достойный футбол в оставшихся матчах, так и потерять очки там, где этого от него никто не ждет. На мой взгляд, ЦСКА удержит второе место. И очень надеюсь, что еще и выиграет кубок», — добавил он.

После 28 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками. «Спартак» находится на третьей строчке с 53 очками.

ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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