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24 апреля, 23:10

Грушевский заявил, что Дивееву нужно брать пример с Фернандеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«В ЦСКА ранее проверяли реакцию «Интернасьонала» на готовность отпустить Марио, а это значит, что Фернандеса рассматривают как потенциального игрока армейской команды. Да, он мало играл в «Интернасьонале», но Марио не такой человек, который пойдет туда, где больше заплатят. Фернандес еще несколько лет назад мог оказаться в «Зените» и получить более выгодный контракт, чем в ЦСКА. Но Марио отказал, сказав, что счастлив в ЦСКА и даже такое солидное предложение его не переубедит. И этот случай должен послужить примером для других. Я имею в виду уважаемого джентльмена Игоря Дивеева. Понятно, что «Зенит» пока не имеет право вести прямые переговоры с Дивеевым, ведь у него еще год по контракту, но видно, что такие слухи соблазняют Игоря — он, например, вчера косячил, когда опекал Дзюбу. Вероятно, из-за слухов, связанных с «Зенитом» у Дивеева сумбур в голове. Желаю ему поскорее определиться со своим будущим. Так что Фернандес должен послужить хорошим примером для Дивеева», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Он также отметил, что если Фернандес вернется, то нужно смотреть на его реальную форму.

«Если он будет в порядке, то, конечно, это усиление. Когда Гайич переходил в ЦСКА, то я слышал, что он может играть и слева. Если это так, то в команде появится вариативность. Болельщики ЦСКА любят и уважают Фернандеса, он кристально честный человек к футболу и к ЦСКА в частности. Если он вернется — то это будет счастье для болельщиков ЦСКА, но возвращаться просто символом или талисманом — это глупо, он должен приносить пользу. Если это получится осуществить, то его возвращение станет счастьем для красно-синей семьи», — добавил Грушевский.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-diveevu-nuzhno-brat-primer-s-fernandesa-u-igorya-sumbur-v-golove-iz-za-sluhov-o-zenite/
Игорь Дивеев
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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