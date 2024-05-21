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Сегодня, 15:22

Губерниев призвал оставить в покое Безрукова и заниматься более важными вещами

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна. Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» — сказал Губерниев «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Софья Грецкая

Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Губерниев
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