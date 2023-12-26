Губерниев прокомментировал сотрудничество с «Локомотивом»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о сотрудничестве с московским «Локомотивом» и ответил на критику его работы.

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.