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РПЛ

Сегодня, 13:39

Губерниев прокомментировал сотрудничество с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
Дмитрий Губерниев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о сотрудничестве с московским «Локомотивом» и ответил на критику его работы.

«Я стал амбассадором «Локомотива», где ничего не делаю и получаю очень много бабок? В клубе я делаю максимум, и воспряла команда. Мы нашли друг друга. Посмотри, как здорово получается», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Московский клуб ушел в зимний отпуск до 11 января. 12-го числа железнодорожники соберутся в Москве и пройдут медобследование, а 13 января «Локомотив» отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона.
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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