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Сегодня, 11:41

Гунько: «Стиль «Сочи» изменится, но Абаскаль может переиграть соперника по ходу матча»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в комментарии для «СЭ» рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых против «Сочи», который пройдет в рамках 16-го тура РПЛ.

«Ожидаю хорошего футбола от «Спартака». Конечно, игра «Сочи» поменяется из-за смены тренера. Это может сказаться на стартовом плане «Спартака», но Абаскаль может поменять все и переиграть соперника даже по ходу матча. У него отлично это получается. Надеюсь на победу «Спартака» сегодня», — сказал Гунько «СЭ».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 32 очками занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сочинцы идут на 9-й строчке с 21 очком.

Дмитрий Гунько
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ФК Спартак (Москва)
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