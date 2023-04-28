Гурам Аджоев — о будущем Сторожука: «Никто никуда не уходит. Почему задаете такие вопросы?»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос о будущем главного тренера Александра Сторожука. После зимнего перерыва тульская команда одержала только одну победу в восьми матчах.

«Еще сезон не закончился. Вот закончится, позвоните, пообщаемся, — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева. — Никто никуда не уходит. Кто вам сказал, что кто-то уходит? Почему задаете такие вопросы? Не слушайте никого».

После 28 туров «Арсенал» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги.