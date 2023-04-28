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Сегодня, 17:04

Гурам Аджоев — о будущем Сторожука: «Никто никуда не уходит. Почему задаете такие вопросы?»

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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев ответил на вопрос о будущем главного тренера Александра Сторожука. После зимнего перерыва тульская команда одержала только одну победу в восьми матчах.

«Еще сезон не закончился. Вот закончится, позвоните, пообщаемся, — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева. — Никто никуда не уходит. Кто вам сказал, что кто-то уходит? Почему задаете такие вопросы? Не слушайте никого».

После 28 туров «Арсенал» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
Гурам Аджоев
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