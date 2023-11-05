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Сегодня, 18:46

Гурцкая считает, что Джикия чувствует недоверие

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался по поводу защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Очень люблю Георгия. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды. Если бы Абаскаль шел на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки — судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-gurtskaya-dzhikiya-vozmozhno-chuvstvuet-nedoverie/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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