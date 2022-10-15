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Сегодня, 08:30

Гуренко: «Баринов на поле растворился»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» оценил игру капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

— Дмитрий Баринов сильно сдал как игрок?

— Разумеется. Он чем брал? Энергетикой, эмоциями, работоспособностью. И сзади за троих пахал, и атаку поддерживал. Мог закрыть любую позицию. Настоящий мотор команды! А теперь на поле растворился.

Да все футболисты «Локомотива» играют ниже своих возможностей. Выделить некого. Разве что юный Худяков в каких-то матчах смотрелся неплохо, но сейчас и он растерял драйв. Что неудивительно — при такой-то обороне... Проходной двор! За 12 туров пропущено 26 мячей! Я в шоке!

В безобразной форме и центральные защитники во главе с Едваем, и фланговые. Странно, что в межсезонье на правой бровке тренерский штаб предпочел Сильянову, игроку молодежной сборной, Живоглядова и Ненахова. Оба явно не справляются. А Сильянов, перешедший в «Ростов» на правах аренды, сегодня там один из лучших.

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Дмитрий Баринов
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
0
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