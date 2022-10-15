Гуренко — о «Локомотиве»: «Команды нет. Одно название»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве», который после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ.

— Ваша первая мысль, когда узнали об увольнении главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна?

— «Ну и правильно! Все к этому шло...» Хотя изначально казалось, что до конца года они со скрипом доработают и уже потом их уберут. Но после разгрома в Сочи у руководства лопнуло терпение.

— В какой момент поняли, что и в этом сезоне с немецкой бригадой «Локомотиву» ничего не светит?

— В первом же туре. Дома принимали «Нижний Новгород», который к 30-й минуте после удаления Сулейманова остался вдесятером. Но даже это «Локомотиву» не помогло. Вялый перекат мяча в середине поля, ни рывков, ни агрессии, ни ударов... Под такой футбол реально можно заснуть!

Бывает, команда проигрывает, что-то не получается, но она все равно не выглядит безнадежной. К сожалению, про нынешний «Локомотив» этого не скажешь. Игра не выстроена, в обороне провал за провалом, функционально футболисты не готовы.

Я еще могу понять, когда парням мастерства не хватает. Но бегать-то они должны! А эти еле волочат ноги, любому сопернику уступают в скорости. Отсюда куча пропущенных мячей во втором тайме, особенно в последние 15 минут, и череда поражений. Абсолютно закономерных!

Да, случались короткие всплески вроде побед над «Химками» и «Оренбургом». Но одержаны они не благодаря командной игре, а за счет индивидуальных качеств отдельных футболистов. Все-таки подбор исполнителей в «Локомотиве» выше, чем в этих клубах.

— После 2:4 с «Уралом» и 0:4 с «Сочи» некоторые задавались вопросом: «А может, игроки сливали тренера?» Есть у вас такое ощущение?

— Нет. Или в этом сезоне они вообще все матчи сливали? Да команда просто не готова! Ни физически, ни тактически.

Впрочем, и нет ее, команды-то. Одно название. Разрозненная группа футболистов, у которых ни сплоченности, ни самоотдачи, ни куража. Невозможно поверить, что четыре года назад «Локомотив» стал чемпионом. Как же быстро удалось все развалить!