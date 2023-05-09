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Сегодня, 13:16

Халилович: «Евсеев — особенный, он уже стал отличным тренером»

Мария Гусева
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Тренер «Копера» Денис Халилович высказался о главном тренере «Факела» Вадиме Евсееве.

«Я был очень молод, когда пришел в «Сатурн», но отлично запомнил Евсеева, — цитирует «РБ Спорт» Халиловича. — Позитивный, немного сумасшедший человек, который всегда пытается найти возможность для шутки, но в то же время может быть предельно жестким и серьезным. Мы до сих пор продолжаем общаться, слежу за его командой, смотрю видео из раздевалки, на которых он прыгает на столе после побед. В «Сатурне», кстати, он так не делал. Как праздновал? Кричал диким голосом, строил дикие гримасы. Он действительно особенный. И я уверен, что он уже стал отличным тренером и в будущем будет только расти и становиться лучше».

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. Команда набрала 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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