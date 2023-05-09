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Сегодня, 13:15

Кучаев объяснил высокую медиаактивность Слуцкого: «Футбол ему будет интересен всегда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Леонид Слуцкий.
Фото Джалиль Губайдуллин / ФК «Рубин»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» рассказал, следит ли за участием Леонида Слуцкого в различных шоу.

«Медиаактивность? За ней сложно не следить — Слуцкий же везде! Может быть, он так перезагружается. Мне кажется, футбол ему будет интересен всегда. Вряд ли вот так сразу Слуцкий обрезал все связи с футболом. Мне кажется, он пробует себя в другом направлении, чтобы отдохнуть», — сказал Кучаев «СЭ».

Кучаев также оценил шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

«Честно, не смотрел ни одного выпуска. Включил серию с Дзагой (Алан Дзагоев. — Прим. «СЭ»). Но на четвертой минуте выключил. Не мой формат — не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется. Ну, [выругаться] Викторович может, но не так, чтобы через каждое слово», — добавил Кучаев.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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