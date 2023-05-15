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15 мая, 15:33

Халк поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Халк
Халк.
Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
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Экс-нападающий «Зенита» Халк поздравил бывшую команду с завоеванием чемпионского титула.

Видео-поздравление Халка опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых.

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд. Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба как «Зенит». Эти воспоминания я всегда храню в своем сердце. Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! И очень скучаю. Давай, «Зенит»! — сказал 36-летний бразилец.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он провел за петербуржцев 148 матчей, забил 77 голов и сделал 59 результативных передач.

Источник: https://t.me/fczenit/11829
Халк
Футбол
ФК Зенит
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