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Сегодня, 10:55

«Химки» хотят сохранить Гудиева, Магомедова, Скворцова и Руденко после вылета в Первую лигу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» хотят сохранить в команде Виталия Гудиева, Льва Скворцова, Бутту Магомедова и Александра Руденко после вылета в Первую лигу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренерский штаб Андрея Талалаева хочет, чтобы эти футболисты продолжили выступление в подмосковном клубе. По нашей информации, большинство легионеров покинут клуб после вылета из РПЛ. Также клуб могут покинуть Ризуан Мирзов и Джамбулат Дулаев.

После 28-го тура «Химки» потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/khimki-khotyat-sokhranit-gudieva-magomedova-skvorcova-i-rudenko-posle-vyleta-v-pervuyu-ligu-253484/
Бутта Магомедов
Виталий Гудиев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Лев Скворцов
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