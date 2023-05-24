«Химки» хотят сохранить Гудиева, Магомедова, Скворцова и Руденко после вылета в Первую лигу

«Химки» хотят сохранить в команде Виталия Гудиева, Льва Скворцова, Бутту Магомедова и Александра Руденко после вылета в Первую лигу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренерский штаб Андрея Талалаева хочет, чтобы эти футболисты продолжили выступление в подмосковном клубе. По нашей информации, большинство легионеров покинут клуб после вылета из РПЛ. Также клуб могут покинуть Ризуан Мирзов и Джамбулат Дулаев.

После 28-го тура «Химки» потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.