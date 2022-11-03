«Химки» рассказали, кто будет руководить командой во время дисквалификации Гогниева

Старший тренер «Химок» Бранимир Петрович будет руководить командой во время дисквалификации главного тренера Спартака Гогниева, сообщается на официальном сайте клуба.

40-летний серб будет заменять Гогниева в ближайших матчах против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также в игре с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Гогниева отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.