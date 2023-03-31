Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

«Химки» расторгли контракт с защитником Дмитрием Тихим

Виталий Косик
Корреспондент
Дмитрий Тихий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Химки» и Дмитрий Тихий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Хочу выразить слова благодарности акционерам и руководству клуба, администрации городского округа Химки и самым преданным болельщикам. С первого дня, когда я пришел в команду, чувствовал энергию домашних трибун. Вместе с болельщиками мы добились многого: вышли в РПЛ, играли в финале Кубка России, заняли рекордное восьмое место по итогам турнира. Выражаю благодарность всем партнерам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от первой пиги до РПЛ. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моем сердце», — приводит слова Тихого пресс-служба «Химок».

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

Тихий выступал за подмосковную команду с февраля 2019 года. Всего футболист провел 107 матчей в составе красно-черных.

Футбол
ФК Химки
Дмитрий Тихий
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мойзеса: «Многие клубы интересуются игроком. Но у ЦСКА есть приоритет до конца сезона»

Экс-защитник «Химок» Тихий — о возможном переходе в «Крылья Советов»: «Открыт для любых предложений»