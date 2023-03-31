«Химки» расторгли контракт с защитником Дмитрием Тихим

«Химки» и Дмитрий Тихий договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Хочу выразить слова благодарности акционерам и руководству клуба, администрации городского округа Химки и самым преданным болельщикам. С первого дня, когда я пришел в команду, чувствовал энергию домашних трибун. Вместе с болельщиками мы добились многого: вышли в РПЛ, играли в финале Кубка России, заняли рекордное восьмое место по итогам турнира. Выражаю благодарность всем партнерам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от первой пиги до РПЛ. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моем сердце», — приводит слова Тихого пресс-служба «Химок».

10 марта сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

Тихий выступал за подмосковную команду с февраля 2019 года. Всего футболист провел 107 матчей в составе красно-черных.