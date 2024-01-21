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Сегодня, 08:16

Хлестов: «Я бы посмотрел, как Умяров пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на слова игрока красно-белых Наиля Умярова, который заявил, что не против наличия одиннадцати бразильцев в составе московской команды.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать? Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке. Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

На данный момент в заявке «Спартака» нет ни одного бразильца. Московская команда с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-hlestov-ya-by-posmotrel-kak-umyarov-probilsya-by-v-osnovu-pri-odinnadtsati-brazil-tsah/
Дмитрий Хлестов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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