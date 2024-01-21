Хлестов: «Я бы посмотрел, как Умяров пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на слова игрока красно-белых Наиля Умярова, который заявил, что не против наличия одиннадцати бразильцев в составе московской команды.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать? Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке. Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

На данный момент в заявке «Спартака» нет ни одного бразильца. Московская команда с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.