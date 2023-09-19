Хлусевич: «Федун и мне помог адаптироваться. Он всегда общался, подсказывал»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» заявил, что бывший владелец красно-белых Леонид Федун помогал адаптироваться новичкам в команде.

«Стараемся не обсуждать руководство. Но, конечно, Леонид Арнольдович немало сделал для «Спартака». Многие болельщики скажут это и поблагодарят. Федун всегда помогал, общался, подсказывал. И мне помог адаптироваться», — сказал Хлусевич «СЭ».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года, после 18 лет в руководстве клуба.