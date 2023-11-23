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Сегодня, 14:23

Хохлов поддержал Карпина в вопросе отъезда российских футболистов в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов считает, что выступление в сильных европейских чемпионатах будет способствовать повышению мастерства российских футболистов.

«После слов Карпина почему-то всполошились. Он имеет в виду, что если есть хорошее предложение, если есть желание поиграть в сильном европейском чемпионате, то, наверное, это нужно. И в чем тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего плохого в том, что игрока приглашают и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду», — приводит слова Хохлова ТАСС.

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Источник: https://tass.ru/sport/19361581
Валерий Карпин
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
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