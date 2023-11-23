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Сегодня, 14:55

Канчельскис — о возможном переходе Алипа в «МЮ»: «Для всего казахстанского футбола будет большой плюс»

Канчельскис оценил вероятность перехода защитника «Зенита» Алипа в «Манчестер Юнайтед»
Дарья Алексеева
Корреспондент
Нуралы Алип.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов английского клуба.

По данным издания El.kz, скауты «МЮ» следили за игрой 23-летнего футболиста в матче сборной Казахстана против Словении (1:2) в отборочном турнире Евро-2024.

«Если произойдет этот переход, я буду очень рад. Для футболиста это будет большой шаг вперед. Это прогресс, новый футбольный мир. Для всего казахстанского футбола будет большой плюс, если Алип будет играть в «Манчестер Юнайтед». Это популяризация футбола. Это будет важный момент и для него и для казахстанских детишек, которые любят играть в футбол. Будем надеяться, что он сможет там заиграть. Но это зависит только от него. Будем переживать и болеть за него», — сказал Канчельскис «СЭ».

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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