Хохлов — о расширении РПЛ: «Хочется, чтобы у нас было больше игр»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов считает, что РПЛ стоит расширить до 18 клубов, если есть конкурентоспособные команды.

— Для меня вообще слова «не мотивирован» звучат странно, — цитируют «Известия» Хохлова. — Что значит «не мотивирован»? Мотивация в спорте должна быть по умолчанию у каждого. Если ты не мотивирован, то надо заканчивать со спортом. Вешай бутсы на гвоздь, если речь о футболе. У Лионеля Месси и Криштиану Роналду по пять «Золотых мячей», но они почему-то находят мотивацию. А мы говорим о некой «немотивированности» в отношении людей, которые еще ничего не выиграли в своей карьере. Для меня это неприемлемо. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу, менять или не менять формат чемпионата: может быть, стоит его немного расширить.

— Расширить РПЛ до 18 клубов?

— Я думаю, да. Но они должны быть конкурентоспособны. Нельзя расширять турнир искусственно, притягивая к нему команды, которые не готовы к этому уровню. А так, конечно, хочется, чтобы у нас было больше игр.