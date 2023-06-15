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Саенко рассказал, обижается ли на Карпина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Иван Саенко рассказал о своих отношениях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«С момента моего ухода из «Спартака» не общались с Карпиным. У нас нет общих интересов, нет общих друзей. Я уже не в том возрасте, чтобы на кого-то обижаться. Я же не девочка. Но выводы сделал. Я со своей стороны не хочу комментировать его слова. Поверьте, я знаю не меньше, чем он. Просто раньше мы с ним дружили, близко общались как внутри команды, так и вне формата «Спартака». Могли созвониться в любой момент. Помню, когда он в первый раз принял решение посадить Плетикосу на скамейку и выпустить Джанаева. Это большое волевое решение. И накануне ближе к ночи он меня набрал и спросил мое мнение. Я сказал: если вы решили еще одним иностранцем усилить команду, то надо доверять молодому.

То есть мы могли спокойно созвониться в полночь. Знаете, от любви до ненависти — один шаг. И если ты с человеком был близок, то потом и ругаешься раз и навсегда. Такая ситуация и произошла. А о чем-то жалеть и рассказывать я не считаю нужным. Мы с ним в один день подписали контракт, провели вместе классное время. И сейчас вспоминать что-то негативное не собираюсь», — цитирует Sport24 Саенко.

Саенко играл за «Спартак» под руководством Карпина с 2009 по 2011 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-sayenko-pro-karpina-ya-ne-devochka-chtoby-obizhatsya-no-vyvody-sdelal-poverte-ya-znayu-ne-menshe-chem-on
Валерий Карпин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Иван Саенко
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