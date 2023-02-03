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Сегодня, 17:34

Хомуха считает, что Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха дал совет Зелимхану Бакаеву, как сделать так, чтобы чаще играть за сине-бело-голубых.

«Для того, чтобы выигрывать в конкурентной борьбе необходимо прикладывать максимум усилий. Бакаеву можно бесконечно ходить в аренду из клуба в клуб. Если он не может создать конкуренцию в «Зените», то Зелимхан нигде не сможет ее создать. В первую очередь ему нужно проявить волевые качества, постараться переломить ситуацию и получать больше игрового времени. Когда игрок может переломить ситуацию в свою пользу, это доказывает, что он футболист хорошего уровня. Есть ли у Бакаева будущее в «Зените»? Команда ориентируется на футболистов из Бразилии. Даже игрокам сборной России тяжело конкурировать с бразильцами. Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

26-летний россиянин присоединился к «Зениту» в июле 2022 года. В нынешнем году он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-bakaevu-nuzhno-sobrat-volyu-v-kulak-i-perelomit-situatsiyu-v-zenite/
Дмитрий Хомуха
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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