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Сегодня, 12:42

Идову: «Бывали моменты, когда у меня хотели взять интервью, а настроения нет из-за поражений»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в комментарии для «СЭ» поделился мнением о флеш-интервью.

«Я, в принципе, флеш-интервью вообще почти не смотрел, а тренеров тем более очень редко, потому что я всегда к играм готовился. Было не до этого. Понятное дело, если смотреть со стороны болельщиков, они, наверное, хотят услышать побольше слов. Но могу сам понять, будучи тоже игроком, бывали моменты, когда у меня хотели взять интервью, а настроения нет из-за поражений, если еще, тем более, длится какая-то серия... Вроде бы и надо из себя выдавливать и рассказать все, что происходит. Но, с другой стороны, бывает, не хочется», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
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