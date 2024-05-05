Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Бериша — о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» проявил характер и заслуженно добился победы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол в этой встрече забил Мохаммед Конате.

«Слава богу, нам удалось выиграть этот матч. Против «Краснодара» всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы. После трех побед кряду важно было сохранить этот настрой», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

«Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. «Ахмат» с 32 баллами идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.

Источник: РБ Спорт
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
0
Читайте также
Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
Американец Хагенс побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кордоба губил моменты, Сафонов пошел забивать, «Краснодар» окончательно потерял веру в себя. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ахмат»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Судью Шафеева сняли с матча «Зенита»
Камоцци считает, что Дзюбе пора покинуть «Локомотив»
Что Слишкович поменял после ухода Абаскаля. За «Спартаком» наконец-то интересно следить!
«Ростов» — лучшая весенняя команда РПЛ. Против нее «Локо» с пока несостоявшимся каталонцем Глушенковым
В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку
Орещук рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Зените» рассказали, возможен ли переход Неймара в петербургский клуб

Идову: «Бывали моменты, когда у меня хотели взять интервью, а настроения нет из-за поражений»