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Сегодня, 13:35

Игнатьев назвал Тюкавина лучшим молодым игроком России

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Он безапелляционный лидер среди молодых и талантливых. Мы видели много молодых мастеров, среди которых оказались те, кто не дотянул, чтобы запомниться. Нужно смотреть на себя через призму — все ли я сделал. Тогда будет поступательное движение. Иначе можно оступиться. У Тюкавина есть возможности идти вперед и двигать «Динамо», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

В этом сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: betonmobile.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
Константин Тюкавин
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