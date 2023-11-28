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Сегодня, 21:31

Игнатьев объяснил, чем его удивили «Крылья Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев рассказал, кто удивил его в первой части сезона РПЛ.

«Меня приятно удивили «Краснодар» и «Крылья Советов». Больше, конечно, самарская команда. На мой взгляд, у них были существенные кадровые потери. Футболисты, которые формировали лицо клуба, уходили. Руководители команды как-то безболезненно реагировали на это, понимали неизбежность процесса и знали, что делать дальше. Сейчас в чемпионате все очень подравнялось», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

После 16 туров «Крылья Советов» (26 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Краснодар» (32) идет вторым в турнирной таблице.

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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