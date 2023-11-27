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Сегодня, 21:03

Игнатьев после матча в Самаре призвал усилить контроль за работой судей в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 16-го тура РПЛ отреагировал на критику Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева.

«Себя надо обязательно держать в руках, ведь команда всегда реагирует на поведение главного тренера. Безусловно, Галактионов встретится с руководством «Локомотива» и объяснится с ним. Но ведь железнодорожники не первые, кто столкнулся с судейством, из-за которого были потеряны важные очки. Я сам не всегда могу понять решения арбитров в некоторых матчах. Допустим, Михаила уволят. Но что будет дальше? Казарцев продолжит работать и будет ошибаться вновь. Надо усилить контроль за работой судей», — приводит слова Игнатьева RT.

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237203-ignatev-rpl-rabota-sudeistvo-kontrol
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
Михаил Галактионов
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