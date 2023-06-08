Игнатьев предложил отказаться от проведения футбольных матчей в манеже

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что лучше не проводить официальные футбольные матчи в манеже.

«Сейчас все об этом говорят. А где вы были раньше? Это решение же не неделю назад приняли. Почему, когда все представители собирались перед началом сезона, не подняли этот вопрос? Видимо, тогда все думали: главное, что мы играем. А где и как матч пройдет — не так важно. В манеже сложно играть: тяжело дышать, приходится привыкать. К искусственному покрытию тоже нужно привыкнуть. Но организаторы рискуют здоровьем футболистов, потому что нагрузка на коленные и голеностопные суставы возрастает. Одну игру в манеже можно перетерпеть, конечно, когда погодные условия не позволяют играть на улице, но сейчас все поля с подогревом. Тогда зачем рисковать? Надо прийти к общему знаменателю: либо играем, либо не играем вообще. Мое мнение: лучше отказаться от игр в манеже», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Первый стыковой матч за право выступать в РПЛ прошел между «Енисеем» и «Факелом» в красноярском манеже с искусственным покрытием.

Встреча в Красноярске между «Енисеем» и воронежским «Факелом завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом на 77-й минуте отметился Евгений Марков. На 59-й минуте у хозяев был удален Олег Ланин за удар ногой соперника в область паха.