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Сегодня, 10:42

Игнатьев предположил, за счет чего ЦСКА и «Спартак» могут составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы команд прекратить гегемонию «Зенита» в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Все будет зависеть от того, какую работу в межсезонье проведут футболисты ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Краснодара». А также их селекционная составляющая. Если в составе «Зенита» останутся все те, кто определяет лицо этой команды, то, наверное, бороться с ними будет сложно. Но если армейцы или спартаковцы пригласят в команду более культовых и знаковых игроков, тогда можно будет говорить о борьбе за чемпионство. Работа на сборах и селекция будут определяющими. В любом случае амбиции этих команд, как всегда, завышены. Они сделают все возможное, чтобы принизить значимость «Зенита», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-obyasnil-za-schet-chego-tsska-i-spartak-mogut-sostavit-konkurentsiyu-zenitu-v-sleduyushhem-sezone
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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