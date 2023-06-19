«Спартак» о ситуации с Промесом: «Решение суда не вступило в силу, у Квинси есть время на обжалование»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим клуба Квинси Промесом.
В понедельник, 19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года.
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил Зеленов.
Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.
В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.