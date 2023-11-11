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Сегодня, 12:01

Игнатьев: «У «Краснодара» динамичная игра, нацеленная на результат,а не на разукрашивание новогодней елки!»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодарцы, поглядывая назад, не очень уверенно играют в последних матчах. Сейчас есть и победы, и поражения. Это все происходит под воздействием топчущегося сзади «Зенита». Мне кажется, что санкт-петербургский клуб будет иметь преимущество в очном матче не только в психологическом состоянии, они выглядят увереннее, бразильцы набирают форму. «Краснодар» тоже участвует в этой гонке. У них динамичная и конструктивная игра, которая нацелена на результат, а не на разукрашивания новогодней елки. Преимущество будет на стороне «Зенита», который играет на своем поле при болельщиках. Они все желают вернуться к своей привычной позиции в турнирной таблице», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на 2-й позиции «Зенит» на 2 очка.

Источник: Betonmobile
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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