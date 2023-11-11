Представители Сперцяна контактировали с ведущими итальянскими клубами

Представители полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна обсуждали с ведущими итальянскими клубами возможный трансфер футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубы серии А следят за 23-летним футболистом, однако вероятность трансфера в зимнее трансферное окно маловероятно. Отмечается, что итальянские клубы планируют продолжать наблюдение за полузащитников в течении сезона.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

9 ноября стало известно, что «Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести Сперцяна. По информации Tuttosport, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года.