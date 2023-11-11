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Сегодня, 12:06

Представители Сперцяна контактировали с ведущими итальянскими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представители полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна обсуждали с ведущими итальянскими клубами возможный трансфер футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубы серии А следят за 23-летним футболистом, однако вероятность трансфера в зимнее трансферное окно маловероятно. Отмечается, что итальянские клубы планируют продолжать наблюдение за полузащитников в течении сезона.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

9 ноября стало известно, что «Ювентус» в зимнее трансферное окно может приобрести Сперцяна. По информации Tuttosport, скауты клуба следят за игрой 23-летнего футболиста. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstaviteli-spercyana-kontaktirovali-s-vedushimi-italyanskimi-klubami-304383/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Серия А
6
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