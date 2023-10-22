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Сегодня, 14:13

Игнатьев считает, что «Зенит» сделает все возможное для победы над «Крыльями Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Зенит» наоборот только раззадорит ситуация в турнирной таблице. У команды будет мотивация. Это придаст им на матч эмоциональность. Тут нет никакого смысла рассуждать, потому что чем выше уровень футболистов, тем больше побед. В таком случае у них появляется больше желания проявить себя. Вот так обычно выстраивается мотивационная часть подготовки к игре. «Зенит», имеющий на порядок сильнее игроков в составе, на своем поле при болельщиках будет делать все возможное, чтобы добиться победы над «Крыльями», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Игра между командами пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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