Игнатьев: «Политики «играют» в футбол и решают, с кем можно играть, а с кем нельзя»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о случаях, когда зарубежные клубы отказываются от матчей с российскими командами на тренировочных сборах.

«Надо знать причины, по которым они отказываются. Мы ушли от времени, когда говорили, что спорт — вне политики. Оказывается, это просто лозунг. Политики «играют» в футбол и решают, с кем можно играть, а с кем нельзя. Это продолжение той линии, когда не спортсмены сами определяют, как им жить, с кем дружить и встречаться, а люди, которые считают себя вершителями судеб», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он ответил на вопрос, стоит ли российским клубам играть на сборах между собой, чтобы не случалось форс-мажора.

«Можно и так делать, ничего в этом страшного. Но, когда играешь с одними и теми же, это надоедает. Все друг друга знают, какая-то семейственность. Хочется играть с командами из других стран, у которых другое футбольное мышление, другая философия», — добавил специалист.

Сегодня стало известно о том, что «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры по просьбе футбольной федерации Румынии. Раннее с московским «Спартаком» не захотел играть «Левски» на тренировочных сборах в Дубае.