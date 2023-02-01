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Сегодня, 17:54

Игнатьев: «Политики «играют» в футбол и решают, с кем можно играть, а с кем нельзя»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о случаях, когда зарубежные клубы отказываются от матчей с российскими командами на тренировочных сборах.

«Надо знать причины, по которым они отказываются. Мы ушли от времени, когда говорили, что спорт — вне политики. Оказывается, это просто лозунг. Политики «играют» в футбол и решают, с кем можно играть, а с кем нельзя. Это продолжение той линии, когда не спортсмены сами определяют, как им жить, с кем дружить и встречаться, а люди, которые считают себя вершителями судеб», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он ответил на вопрос, стоит ли российским клубам играть на сборах между собой, чтобы не случалось форс-мажора.

«Можно и так делать, ничего в этом страшного. Но, когда играешь с одними и теми же, это надоедает. Все друг друга знают, какая-то семейственность. Хочется играть с командами из других стран, у которых другое футбольное мышление, другая философия», — добавил специалист.

Сегодня стало известно о том, что «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры по просьбе футбольной федерации Румынии. Раннее с московским «Спартаком» не захотел играть «Левски» на тренировочных сборах в Дубае.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-politiki-reshayut-za-sportsmenov-s-kem-im-mozhno-igrat-a-s-kem-nel-zya/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
Футбол
Борис Игнатьев
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