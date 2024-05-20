Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 мая, 21:01

Игнатов отметил интригу в РПЛ

Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос об итогах сезона для красно-белых.

— Как оцениваете этот сезон для себя?

— Будет еще одна игра, и тогда подведу итоги. Еще есть теоретические шансы на медали. Будем бороться до конца. В целом есть куда расти, куда развиваться. Надо работать над реализацией моментов. В последнее время у меня их было много. Хорошо, что их создаю. Осталось реализовывать.

— Какая игра запомнилась в этом сезоне больше всего?

— Интересный матч был с «Пари НН», 5:4. Думаю, зрители его запомнили. А так было много разных встреч, и удачных, и не удачных.

— В золотой гонке кто для вас фаворит?

— Последний тур все определит. Хорошо, что в этом сезоне такая интрига сохраняется до конца, — приводит слова Игнатова издание «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак», обыграв в 29-м туре РПЛ «Рубин» (3:1), набрал 49 очков. Таким образом красно-белые обеспечили себе минимум пятое место. При этом у команды Владимира Слишковича остаются шансы на бронзу.

Источник: евро-футбол.ру
0
Читайте также
Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари НН» — «ЦСКА»: гости забили три безответных мяча в первом тайме

«Пари НН» — ЦСКА: Стоцкий сократил отставание хозяев