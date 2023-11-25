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Сегодня, 12:20

Игонин — о задачах на посту президента Федерации футбола Санкт-Петербурга: «Выполнить все, что принял Исполком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» рассказал о задачах на новом посту.

«По сути я работал генеральным секретарем, задачи остались те же. Мы продолжаем реформу детского футбола в Санкт-Петербурге. Я подхватил этот флаг и продолжаю его нести. Задачи поставлены на несколько лет вперед. Ничего не поменялось. Наша функция выполнить все, что принял Исполком.

Мы не ломаем всю структуру, не стараемся сделать революцию. Я не сторонник такой истории, поэтому постепенно пытаемся выстроить новые отношения, новое понимание, новую философию", — сказал Игонин «СЭ».

47-летний специалист был зарегистрирован единственным кандидатом на этот пост. Срок его полномочий составит четыре года. Ранее должность президента федерации футбола Санкт-Петербурга занимала Елена Илюхина.

Игонин выступал за «Зенит», «Сатурн», «Анжи» и другие команды. Он является обладателем Кубка России (1998/99), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Карьеру игрока россиянин завершил в 2012 году. С октября 2022 года Игонин был генеральным секретарем федерации футбола Санкт-Петербурга.

Алексей Игонин
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